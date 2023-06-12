الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: توريد 162 ألف طن من القمح داخل الصوامع والشون

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إن إجمالي ما تم توريده للقمح منذ بدء الموسم بلغ 162 ألف طن تم استقباله من المزارعين داخل صوامع وشون الشركة المصرية القابضة، شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا والبنك الزراعي المصري بـ22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة.

 وأكد المحافظ - في بيان اليوم الإثنين - انتظام العمل بمنظومة التوريد بكل مواقع التخزين بالمحافظة التي تعمل بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية الموسم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي. وأوضح أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة؛ لرصد الأعداد الواردة وتيسير كل التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

 كما وجه رحمي بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون، حيث لا يتم السماح لجميع المواقع بالوصول إلى نسبة 70% من إجمالي السعة ويتم نقلها إلى الصوامع بطنطا مباشرة.

إستراتيجية الدولة البنك الزراعي المصري البنك الزراعي التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية

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