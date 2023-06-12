الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 من نجوم الأهلى يغادرون لبلادهم عقب التتويج باللقب الإفريقى

بيرسي تاو يحتفل مع
بيرسي تاو يحتفل مع زملائه

سافر خماسي الفريق الأول بنادي الأهلي  ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو وأليوديانج إلي مسقط رأسهم بعد الفوز علي الوداد المغربي بمجموعة المباراتين وتوج باللقب الـ11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتوجه كل من علي معلول ومحمد الضاوي كريستو لاعبا الفريق من المغرب إلى تونس ‏عقب الانتهاء من مباراة الوداد المغربي التي أقيمت مساء الأحد على المركب الرياضي محمد الخامس في ‏إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وتوجه معلول إلى تونس لقضاء فترة راحة، فيما ينضم كريستو إلى صفوف منتخب بلاده.‏

 بينما يطير أليو ديانج لاعب الفريق الأول إلى مالي لقضاء فترة من الراحة بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وغادر ديانج المغرب متوجهًا إلى مالى بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

في المقابل غادر بيرسي تاو لاعب الفريق الأول إلى بلاده جنوب إفريقيا بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لقضاء فترة من الراحة رفقة عائلته والانضمام لمنتخب بلاده لخوض مباراة المغرب في تصفيات أمم إفريقيا.

وتوجه بيرسي تاو من المغرب إلى بلاده، بعد حصول الفريق على راحة من التدريبات حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

 فيما توجه ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول إلى بلجيكا من المغرب مباشرة لقضاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، بعد الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم 23 من نفس الشهر في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري. 

وتوج نادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة بعد التعادل مع الوداد البيضاوي 1-1 في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي الوداد المغربي حرس الحدود محمد الضاوي كريستو مدرب حراس مرمى محمود كهربا دورى ابطال افريقيا

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