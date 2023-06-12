عضو بـ"الشيوخ" يشيد باهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ثمن النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، اتجاه الدولة لدعم وتأهيل الشباب وتبني أفكارهم في مختلف المجالات لا سيما المجال الاقتصادي من خلال تنشيط حركة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى توفر فرص عمل كثيرة للشباب وتخلق منها رجال أعمال قادرين على بناء اقتصاد قوى.



وأوضح النائب مصطفي سالمان، لدينا مواهب شبابية غفيرة لديهم أفكار غير تقليدية يمكن الاستفادة منها في إيجاد أنواع جديدة من المشروعات المتوسطة والصغيرة وأن لقاء رئيس جهاز تنمية المشروعات مع منسق الأمم المتحدة بمصر لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يعد دلالة واضحة على ثقة المنظمات الدولية في خطوات الدولة لرفع معدلات النمو.



وأضاف أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية حيث أقامت الدولة المعارض التسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية وبالتالي انعكس ذلك على صورة مصر داخليا وخارجيا وخلق حالة من الثقة بينها وبين الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة.



