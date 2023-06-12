الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الشيوخ" يشيد باهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

ثمن النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، اتجاه الدولة لدعم وتأهيل الشباب وتبني أفكارهم في مختلف المجالات لا سيما المجال الاقتصادي من خلال تنشيط حركة المشروعات المتوسطة والصغيرة  والتى توفر فرص عمل كثيرة للشباب وتخلق منها رجال أعمال قادرين على بناء اقتصاد قوى.

وأوضح النائب مصطفي سالمان، لدينا مواهب شبابية غفيرة لديهم أفكار غير تقليدية يمكن الاستفادة منها في إيجاد أنواع جديدة من المشروعات المتوسطة والصغيرة وأن لقاء رئيس جهاز تنمية المشروعات مع منسق الأمم المتحدة بمصر لتأهيل الشباب لريادة الأعمال، يعد دلالة واضحة على ثقة المنظمات الدولية في خطوات الدولة لرفع معدلات النمو.

وأضاف أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية حيث أقامت الدولة المعارض التسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية وبالتالي انعكس ذلك على صورة مصر داخليا وخارجيا وخلق حالة من الثقة بينها وبين الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة.


 

المشروعات المتوسطة المشروعات النائب مصطفى سالم المنظمات الدولية تنمية المشروعات تأهيل الشباب جهاز تنمية المشروعات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

تداول امتحان التربية الدينية عبر صفحات الغش

طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

"عوض ربنا ليا".. "منة الله" طالبة كفرالشيخ تكشف كواليس مكالمة قرينة الرئيس لها

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى