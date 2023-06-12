المنتخب الأوليمبى يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه من الإسكندرية

يبدأ المنتخب الأوليمبى رحلة الدفاع عن لقب بطولة افريقيا تحت 23 سنة التى يحمل لقبها من النسخة الاخيرة من الاسكندية، حيث يخوض منتخب الفراعنة أولى تدريباته اليوم مع بداية انطلاق معسكره المغلق، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة أفريقيا تحت 23 عام التى تستضيفها المغرب والمؤهلة بدورة لأوليمبياد باريس 2024.



ويقام معسكر منتخب مصر الأولمبي بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في بداية استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو حتى 8 يوليو المقبلين.



ويخوض المنتخب الأولمبي مرانه الأول على الملعب الفرعي باستاد برج العرب في السابعة مساء اليوم بمشاركة جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر.



ويستمر معسكر أوليمبى الفراعنة فى الإسكندرية حتى يوم الخميس المقبل، حيث يختتم بمباراة ودية يخوضها الفريق أمام نظيره منتخب غانا الأوليمبي، على استاد الإسكندرية، ثم يعود الفريق إلى القاهرة عقب إنتهاء المباراة، ويحصل اللاعبون على إجازة قصيرة مع أسرهم، قبل التجمع يوم الجمعة المقبل بمطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.



وتم الحصول على موافقة منتخب الكونغو برازافيل من أجل مواجهته وديا يوم 20 يونيو الجاري في العاصمة المغربية الرباط، في آخر التجارب الودية للفراعنة قبل خوض منافسات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.



ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى في البطولة أمام النيجر يوم 25 يونيو بمدينة طنجة، على أمل تحقيق انطلاقة جيدة فى دور المجموعات وحصد اول ثلاث نقاط حتى تكون الأمور أكثر سهولة فى مباراتى الجابون ومالي.



وأعلن روجيرو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قائمة الفريق النهائية استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا، والتى ضمت 23 لاعبًا، هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد،علي زعزع، أحمد فوزي،أحمد عاطف، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل.