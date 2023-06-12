الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئاسة شؤون الحرمين تكثف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام

شؤون الحرمين
شؤون الحرمين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر،  تكثيف خطط الأمن والسلامة في المسجد الحرام والمرافق التابعة خلال موسم الحج لعام 1444 هـ، وذلك عبر منهجية نوعية تراعي نسب توافد الحجاج والزائرين، والتعاون المستمر مع الجهات الأمنية في ترتيب وتنظيم المصليات، وتحديد المداخل المخصصة بالتنسيق مع الحشود والتفويج، وتحديد كثافة توافد الحشود خلال أوقات الصلاة مع تقديم أفضل الخدمات.

وأوضح وكيل الرئيس العام للأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر فايز بن عبدالرحمن الحارثي - في تصريح له نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن خطط الوكالة تتضمن الخدمات والمواقف الإنسانية، والحرص على مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من سلامة طرق المشاة والأعمال الإنشائية.

 مع تطبيق خطة الطوارئ أثناء تقلبات الطقس والأحوال الجوية الممطرة، مشيرا إلى جاهزية أكثر من 500 مراقب أمن وسلامة لحماية المرافق، وتنظيم الممرات الرئيسية، ومرافقة أصحاب الفضيلة من العلماء والمدرسين، والتأكد من وسائل السلامة وأنظمة الإطفاء داخل المسجد الحرام. وذلك لضمان سلامة وأمن الحجاج بالاراضي المقدسة.

رئاسة شؤون الحرمين المسجد الحرام توافد الحجاج الحجاج موسم الحج

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