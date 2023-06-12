تعليم بورسعيد: 5726 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة

قالت الدكتورة هالة عبد السلام وميل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إن 5726 طالبا وطالبة هو إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة من خلال 16 لجنة اساسية مؤكدة أنه تم تجهيز 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن الامتحانات للمواد خارج المجموع ستنطلق اليوم الإثنين للمواد خارج المجموع في حين ستبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يوليو القادم يتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد الدكتورة هالة عبد السلام خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات لافتة إلى أن جميع اللجان في بورسعيد مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بمعرفة الشرطة والدفاع المدني وأجهزة المحافظة المعنية.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.