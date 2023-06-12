الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول يوم امتحانات.. خبير تربوي يكشف روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية

امتحانات
امتحانات

كشف الخبير التربوي عاصم حجازي محظورات يجب على الأسرة أن تتجنبها خلال امتحانات الثانوية العامة:

وأعطى عاصم حجازي روشتة للتعامل مع الطلاب في أول يوم امتحان بالثانوية العامة:

  • المبالغة في الاهتمام تضع الطالب تحت ضغط شديد ويجب أن تبدو الأمور بقدر الإمكان هادئة ودون مبالغة حتى لا يشعر الطالب بالقلق.
  • سؤال الطالب عن أدائه في امتحان اليوم ثم سؤاله عن أداء زملائه يدخله في دائرة المقارنة ويرفع من مستوى القلق لديه.
  • سؤال الطالب هل أجبت على الامتحان كاملا بشكل صحيح (قفلت المادة) فإن ذلك يضعه تحت ضغط تحقيق طموحات الوالدين حتى ولو كانت تفوق قدرات الطالب مما يسبب له القلق والتوتر.
  • إقامة الحفلات والولائم والخروجات المتكررة للترفيه أو استخدام التليفزيون للترفيه بصوت عال يسترعى انتباه الطالب.
  • تجاذب أطراف الحديث في موضوعات مهمة يحب الطالب المشاركة فيها بصوت عال يسمعه الطالب ويشتت انتباهه.
  • المشاحنات والخلافات الأسرية أو مع الأخرين
  • الاعتماد على الوجبات الغذائية الجاهزة وعدم الاهتمام بإعداد طعام صحي.
الخبير التربوي الدور الذكر الج الثلاث الثانوية العام الثانوية العا التكنولوجيا التزامن الامتحان

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