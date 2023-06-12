أول يوم امتحانات.. خبير تربوي يكشف روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية
كشف الخبير التربوي عاصم حجازي محظورات يجب على الأسرة أن تتجنبها خلال امتحانات الثانوية العامة:
وأعطى عاصم حجازي روشتة للتعامل مع الطلاب في أول يوم امتحان بالثانوية العامة:
- المبالغة في الاهتمام تضع الطالب تحت ضغط شديد ويجب أن تبدو الأمور بقدر الإمكان هادئة ودون مبالغة حتى لا يشعر الطالب بالقلق.
- سؤال الطالب عن أدائه في امتحان اليوم ثم سؤاله عن أداء زملائه يدخله في دائرة المقارنة ويرفع من مستوى القلق لديه.
- سؤال الطالب هل أجبت على الامتحان كاملا بشكل صحيح (قفلت المادة) فإن ذلك يضعه تحت ضغط تحقيق طموحات الوالدين حتى ولو كانت تفوق قدرات الطالب مما يسبب له القلق والتوتر.
- إقامة الحفلات والولائم والخروجات المتكررة للترفيه أو استخدام التليفزيون للترفيه بصوت عال يسترعى انتباه الطالب.
- تجاذب أطراف الحديث في موضوعات مهمة يحب الطالب المشاركة فيها بصوت عال يسمعه الطالب ويشتت انتباهه.
- المشاحنات والخلافات الأسرية أو مع الأخرين
- الاعتماد على الوجبات الغذائية الجاهزة وعدم الاهتمام بإعداد طعام صحي.