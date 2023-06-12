أول يوم امتحانات.. خبير تربوي يكشف روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية

كشف الخبير التربوي عاصم حجازي محظورات يجب على الأسرة أن تتجنبها خلال امتحانات الثانوية العامة:

وأعطى عاصم حجازي روشتة للتعامل مع الطلاب في أول يوم امتحان بالثانوية العامة: