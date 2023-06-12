الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع خروج صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، خروج صناديق أوراق امتحانات الثانوية للعامة من مدرسة الناصرية الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية، مقر توزيع الأسئلة بمدينة المنصورة وسط تشديدات أمنية لتوزيعها على لجان الامتحانات بنطاق محافظة الدقهلية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات لاستقبال 53 ألفا و414 طالبا وطالبة ثانوية عامة، في 151 لجنة امتحانية، على مستوى المحافظة.

 

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان مديرية التربية و التعليم للتعامل الفورى مع أزمات طارئة ورصد المخالفات التى قد تحدث أثناء سير العملية الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
أعمال الامتحانات استعدادات الأجر الاستعدادات والإجراءات امتحانات الثانوية غرفه عمليات مركزية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

مناشدة لمحافظ الجيزة من مجمع مدارس الصفا والمروة: "هدم كوبري بن العاص يزعج الطلاب"

مصرع مراقب امتحانات ثانوية عامة تحت عجلات القطار بقنا

تهنئة الرئيس السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى