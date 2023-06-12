وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع خروج صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، خروج صناديق أوراق امتحانات الثانوية للعامة من مدرسة الناصرية الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية، مقر توزيع الأسئلة بمدينة المنصورة وسط تشديدات أمنية لتوزيعها على لجان الامتحانات بنطاق محافظة الدقهلية.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات لاستقبال 53 ألفا و414 طالبا وطالبة ثانوية عامة، في 151 لجنة امتحانية، على مستوى المحافظة.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان مديرية التربية و التعليم للتعامل الفورى مع أزمات طارئة ورصد المخالفات التى قد تحدث أثناء سير العملية الامتحانية.