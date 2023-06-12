41041 طالب ثانوية عامة يؤدون الامتحانات بالغربية

يؤدي 22606 طالب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالب وطالبة الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

وأكد المهندس ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق صباح اليوم الإثنين، وأنه تم النسيق مع كافة المديريات المعنية والأجهزة التنفيذية لضمان توافر الراحة للجميع.

وأضاف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدا أن رؤساء اللجان تواجدوا فى الاستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة الماضية وحتى نهاية مدة الامتحانات، كما تم تجهيز اللجان من الخارج بممرات وبوابات لدخول وخروج الطلبة إلي لجان الإمتحان.