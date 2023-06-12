كهربا وبيرسى تاو فى صدارة قائمة هدافى الأهلى بمشوار الفوز بالنجمة الـ11

أحرز الأهلي 27 هدفًا، سجلها 9 لاعبين في مشوار الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وتصدر قائمة هدافي الأهلي محمود كهربا برصيد 6 أهداف، يليه بيرسي تاو وأحرز 5 أهداف، ثم حسين الشحات ومحمد عبد المنعم برصيد 4 أهداف لكل منهما، ويليهما حمدي فتحي برصيد 3 أهداف، وأحرز محمد شريف هدفين، وأخيرًا أحرز كل من أحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ورأفت خليل هدفًا واحدًا.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع الوداد بهدف لكل فريق في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز ذهابًا في القاهرة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي.