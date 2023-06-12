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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العلامة الكاملة لمعلول وعبدالمنعم.. 29 لاعبًا شاركوا فى الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الـ11

معلول وعبد المنعم
معلول وعبد المنعم

شارك 29 لاعبًا في مشوار الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، لعب الأهلي خلال مشواره بالبطولة 14 مباراة، منها مباراتان في دور الـ32، و6 مباريات في دوري المجموعات، و6 أخرى في الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية وحتى نهائي البطولة.

 

ويتصدر القائمة كل من: علي معلول ومحمد عبد المنعم، وشاركا في كل مباريات البطولة أي في 14 مباراة، يليهما محمد هاني وأليو ديانج ومحمد شريف برصيد 13 مباراة لكل منهم، ثم محمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو 12 مباراة، وشارك حسين الشحات في 11 مباراة، وكل من مروان عطية ومحمود كهربا في 10 مباريات، وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر في 9 مباريات، وعمرو السولية في 8 مباريات، وخالد عبد الفتاح في 6 مباريات، ورامي ربيعة في 5 مباريات، ومحمود متولي وأحمد قندوسي في 4 مباريات، وأحمد نبيل كوكا وشادي حسين في 3 مباريات، وعلي لطفي وأكرم توفيق وبرونو سافيو ومحمد أشرف في مباراتين، وشارك في مباراة واحدة كل من حسام حسن ورأفت خليل ومصطفى شوبير.

 

كهربا وبيرسي تاو في صدارة قائمة هدافي الأهلي في مشوار الفوز بالنجمة الـ11

وأحرز الأهلي 27 هدفًا، سجلها 9 لاعبين في مشوار الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة.

تصدر قائمة هدافي الأهلي محمود كهربا برصيد 6 أهداف، يليه بيرسي تاو وأحرز 5 أهداف، ثم حسين الشحات ومحمد عبد المنعم برصيد 4 أهداف لكل منهما، ويليهما حمدي فتحي برصيد 3 أهداف، وأحرز محمد شريف هدفين، وأخيرًا أحرز كل من أحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ورأفت خليل هدفًا واحدًا.

 

وتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلى النادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، لفوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه فريق الوداد الرياضي المغربي، في المباراة التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس بالمغرب،في مجموع المباراتين 3-2 لصالح النادي الأهلي.

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