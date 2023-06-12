الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل لقاء وزير الأوقاف ونائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان

لقاء وزير الأوقاف
لقاء وزير الأوقاف ونائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان

استقبل  فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في لقاء استمر لأكثر من ساعة بحضور الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشئون  الدينية بسلطنة عمان، والسفير خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية بسلطنة عمان.

وخلال اللقاء تحدث فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان، عن تاريخ العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين وعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والاهتمام المشترك بالقضايا التي تهم الأمة العربية والعالم الإسلامي، وأهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام على المستويات كافة.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أن هناك جوانب تلاقٍ كبيرة جدًّا بين مصر وسلطنة عمان، ونسعى لترجمة هذا اللقاء إلى برنامج عمل مثمر وبناء.

كما تحدث باستفاضة عن التجربة المصرية وجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وبيان سماحة الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك جهودها في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتدريب الأئمة ودور أكاديمية الأوقاف الدولية واستعدادها وترحيبها بتدريب نخبة من الأئمة العمانيين في برنامج مشترك مع نظرائهم وأشقائهم من الأئمة المصريين.

كما ركز اللقاء على أهمية العمل من خلال كل ما يجمع ولا يفرق، سواء فيما بين دول العالم الإسلامي أم على المستوى الإنساني العام.

وفي ختام اللقاء أهدى  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان نسخًا من أهم إصدارات الأوقاف المصرية، وهو ما حاز إعجاب وثناء نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان وأشاد بهذه الإصدارات.

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