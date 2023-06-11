الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأشد العبارات مشروع ما يسمى قانون التطبيق الذي يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

يجدر الإشارة إلي أن مشروع القانون، الذي قدم إلى ما تسمى اللجنة الوزارية لشئون التشريعات، يقضي بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية ينتهكون سيادة إسرائيل في القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم، وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن مشاريع القوانين المذكورة تعتبر امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، لافتة إلى أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواقل، لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية بشكل عام والقدس الشرقية بشكل خاص.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير  قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال.

الخارجية الفلسطينية القدس القدس المحتلة الكنيسة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الشوط الأول.. الأهلى يتأخر أمام الوداد بهدف فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

60 دقيقة.. الأهلى يكثف محاولاته ودخول أفشة وعبدالقادر

"الشاهد".. أسامة سرايا: التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب العديد من الدول

السجن المشدد 6 سنوات لشقيقين تاجرا في المواد المخدرة

انقلاب سيارة إسعاف ووفاة قائدة عقب توصيلها لمريض بطريق أسيوط أبوتيج الزراعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى