"الأوبرا" تعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية فى دورته 32

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 32 والمقام فى الفترة من 20 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل، ويديره المايسترو هانى فرحات.

وأعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور تأتى تحت عنوان "الموسيقى العربية تنوع وثراء"، وتهدف إلى التباحث حول التنوع والثراء الذي يميز الموسيقى العربية وتبرز قدرة هذا اللون الإبداعى على استيعاب العناصر والتقنيات الفنية الجديدة والوافدة، وتناولها والاستفادة منها مع الحفاظ على طابعه وخصوصيته.

وجاءت على النحو التالي:

المحور الأول: الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية ويتناول العوامل المختلفة التي أدت إلى تنوع وثراء الموسيقى العربية التقليدية دون إغفال الإشارة إلى منتجات موسيقية مغايرة في بعض الأقطار العربية، الى جانب العناصر الفنية المشتركة التي أبرزت التفاعل بين الثقافات المختلفة، وانعكست على تراث الموسيقي العربية التقليدية من حيث البناء اللحني (القوالب الغنائية والآلية) والتناول المقامي والإيقاعي والتقاليد الأدائية (غنائية وعزفية) .

المحور الثاني : الأغنية العربية المعاصرة ... مصادر موسيقية متنوعة ويتناول الأغنية العربية المعاصرة بين الموروث الموسيقي العربي (الشعبي والتقليدي) والتنوع الثقافي لعالم يستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة في الانفتاح على ثقافات متنوعة، وأثره على شكل وطريقة إنتاج الأغنية العربية المعاصرة وعلى استخدام عناصر موسيقية تنتمي لثقافات خارج البلاد العربية في تشكيل المنتج الغنائي المعاصر.

المحور الثالث: الموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقاي ثري ويناقش محتوى الثقافة الشعبية العربية عموما وموسيقاها الشعبية بشكل خاص والتى تعبر عن هوية هذه الثقافات وما تكتنزه من عناصر تتسم بالأصالة والحيوية، حيث تصاحب كل الممارسات الحياتية للشعوب العربية والتقاليد الأدائية الراسخة للموسيقى الشعبية التى مثلت معينا لا ينضب ورافدا مؤثرا في الإبداع الموسيقى التقليدي والدارج على السواء.

ويستعرض هذا المحور

- أثر التنوع الثقافي على العناصر الموسيقية الفنية والتقاليد الأدائية للموسيقى الشعبية في البلاد العربية، وما ترتبط به من مناسبات حياتية مختلفة وتعريف الخصائص المميزة لها .



- أثر الموسيقى الشعبية في إنتاج أعمال حديثة تستلهم طابعها أو آلاتها أو أساليب أدائها.

المحور الرابع: الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه ويتناول استخدام عناصر وتقاليد الموسيقى العربية الموروثة وفق تقنيات التأليف الموسيقي الغربي عند المؤلفين القوميين في الوطن العربي، إضافة إلى التجارب الموسيقية داخل الوطن العربي وخارجه التي تعكس تفاعل عناصر الموسيقى العربية مع مثيلاتها في الثقافات الأخرى، وتطرح فكرا موسيقيا جديدا بأدوات معاصرة .

كما أعلنت دار الأوبرا أن اللجنة العلمية للمؤتمر تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج إشكالية ومحاور المؤتمر وفق ضوابط محددة هى:

أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر، ولم يسبق تقديمه في أي منتدى أو مؤتمر أو نشره في دورية علمية أو على مواقع الإنترنت، ألا يزيد البحث علي 15 صفحة مقاس A4 مكتوبة على برنامج Microsoft office Word ونوع الخط Simplified Arabic مقاس 14، ضرورة أن يتضمن البحث المراجع والتدوين الموسيقى للنماذج التي استعان بها الباحث ويراعى فيه التدقيق اللغوي أن يختتم البحث بملخص باللغتين العربية والإنجليزية يوضح موضوعه فيما لا يزيد علي صفحة واحدة (بنفس مواصفات البحث) ويرفق يه نموذج ملخص للسيرة الذاتية للباحث فيما لا يزيد علي 5 أسطر، ويتضمن الاسم الرباعي - الجنسية - اللقب العلمي - الوظيفة الحالية - أبرز الإنجازات الأكاديمية أو الفنية - رقم الهاتف مصحوبا بكود البلد - الفاكس - البريد الإلكتروني المستخدم، ضرورة أن يتضمن العرض التقديمي للبحث الأمثلة الموسيقية والنماذج السمعية أو المرئية المرتبطة بالموضوع في مدة لا تزيد علي 10 دقائق للعرض، ويرسل البحث على البريد الإلكتروني للمهرجان

[email protected]

في موعد غايته الأول من سبتمبر 2023 حتى يمكن عرضه على اللجنة العلمية للمؤتمر ، وسوف تقوم دار الأوبرا المصرية بإرسال دعوة رسمية للباحثين الذين تمت الموافقة على مشاركة أبحاثهم بالمؤتمر على أن يكون الاشتراك في المؤتمر حضوريا أو افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.