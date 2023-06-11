وزير الرياضة يشهد المران الأخير للمنتخب الوطني قبل السفر إلى المغرب

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المران الأخير للمنتخب الوطني على ستاد القاهرة الدولي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكوت ديفوار 2023.

وحرص وزير الرياضة على التواجد، من أجل حث اللاعبين على الاستمرار في النتائج الجيدة، بعد تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا على حساب مالاوي في التصفيات ذاتها، خاصة أن المنتخب الوطني يحتاج لنقطة وحيدة فقط أمام غينيا من أجل التأهل لبطولة أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الغيني يوم 14 يونيو المقبل في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار، ويقام اللقاء على استاد جراند مراكش بالمغرب في مجموعة تضم منتخبات مالاوي، غينيا، وأثيوبيا، ويتصدر منتخبنا الوطني القمة بتسع نقاط في جدول ترتيب.