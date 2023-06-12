بينها الـ "1000 مبدع".. أبرز المشروعات الثقافية في سيناء

استطاعت الدولة المصرية إنقاذ سيناء من أيدي الإرهاب، لتبدأ خطة تنمية سيناء ضمن عصر التنمية الشاملة منذ بداية حكم الرئيس السيسي، ومنذ ذلك الوقت وتم تنفيذ المشروعات التنموية ولا سيما مشروعات التنمية الثقافية.

ومنذ يونيو 2013 وقد بدأت الدولة في القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والأمان إلى أرض سيناء الحبيبة، واستطاعت تنفيذ المشروعات الفنية والثقافية تأكيدًا على دور الثقافة في ترسيخ الانتماء إلى الوطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

الثقافة تجوب محافظتي سيناء

وفي سياق متصل يقول محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة، إنه منذ تولي القيادة السياسية الحالية وحتى الآن هناك نشاط غير مسبوق في إقامة الندوات الثقافية والفعاليات الفنية المختلفة التي تجوب محافظتي شمال وجنوب سيناء.

متاحف وقصور ثقافة

ومن هنا أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تطوير الأنشطة الثقافية والتراثية في أرض سيناء والتي تضمنت ما يلي:

تنفيذ متحف شرم الشيخ والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2020 بتكلفة 812 مليون جنيه.



إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015.



تطوير قصر ثقافة شرم الشيخ بتكلفة 38 مليون جنيه.



افتتاح قصر ثقافة العريش بعد 10 سنوات من الإغلاق، بتكلفة 35 مليون جنيه.



مشروع الـ "1000 مبدع"

وبالعودة إلى محمد نبيل في حديثه لـ "الدستور"، كشف أن من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها للتنمية الثقافية في سيناء كان مشروع الـ "1000 مبدع"، وانطلقت هذه المشروعات في أرض سيناء لدعم المواهب بمختلف أعمارها، وهذا المشروع هو معني باكتشاف مواهب أبناء سيناء ودعمها وتطويرها.

كان الاهتمام هو القضاء على الإرهاب ونشر الثقافة والفكر المستنير، هكذا أكد وكيل وزارة الثقافة، حيث تم افتتاح عدد من المتاحف والمواقع الثققافية التي تقدم الأنشطة الإبداعية والحلقات الثقافية والفنية مثل إلقاء الشعر والغناء الشرقي والنداوت الثقافية التي تناقش قضايا هامة بالمجتمع المصري لتصحيح الأفكار.

أبرز المشروعات الثقافية في أرض الفيروز