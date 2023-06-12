الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر للطيران تتوسع فى خطوطها الجوية وتفتتح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهى

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري، وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل أحدث خطوطها الجوية إلى كل من مانشستر بإنجلترا  اعتبارًا من يوليو القادم، ودلهي بالهند اعتبارًا من أغسطس القادم.

يأتي ذلك في ظل جهودها المستمرة من أجل تنشيط حركة السياحة والسفر، واستمرارًا لخطة التطوير والتحديث والتوسع في شبكة الخطوط الجوية التي تشهدها مصر للطيران.  

ويأتى افتتاح هذه الخطوط الجديدة في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني للربط بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري، واستكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة الخطوط التي تصل إليها مباشرة، حيث أضافت مصر للطيران مؤخرًا إلى شبكة خطوطها خط دكا ببنجلاديش ونيوجيرسي بأمريكا الشمالية.

وتمثل هذه الخطوط الجديدة نقاط توسع إضافية لشبكة مصرللطيران في قارتي أسيا وأوروبا، وتخدم عملاء جدد للشركة حول العالم، حيث أنه من المخطط أن تشغل الشركة 5 رحلات أسبوعية إلي مانشستر بانجلترا اعتبارًا من 15 يوليو القادم أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد بطراز B737-800NG، على أن تكون رحلة الذهاب في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS781 والتي تصل في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مانشستر.

أما عن خط دلهي بالهند فمن المقرر أن تشغل الشركة 4 رحلات أسبوعية اعتبارًا من الأول من أغسطس القادم، كما تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها علي هذا الخط بأحدث طرازات الشركة A320neo، على أن تكون رحلة الذهاب الساعة 11:40 بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS973 أيام الجمعة والأحد و تصل الساعة 20:45 بتوقيت دلهي، كما تقلع رحلة أخري الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة علي رحلة رقم MS975 أيام الخميس والسبت وتصل الساعة 8:55 اليوم التالي بتوقيت دلهي.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم علي الخطين الجديدين عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران Egyptair.com، أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم، أو وكلاء السياحة والسفر.

مصر للطيران مانشستر السياحة والسفر استمرارا لخطة التطوير الخطوط الجوية

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الحادية عشرة حمراء.. الأهلى بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

60 دقيقة.. الأهلى يكثف محاولاته ودخول أفشة وعبدالقادر

الأهلى يتعادل مع الوداد ويقترب من حسم لقب دورى أبطال إفريقيا

"الشاهد".. أسامة سرايا: التجربة السياسية المصرية أفضل من تجارب العديد من الدول

"الشاهد".. أسامة سرايا: الميليشيات ظهرت بشكل واضح فى سيناء مع بدء حكم الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى