"عمال مصر" ينظم احتفالية لتسليم تأشيرات الفائزين بقرعة الحج (صور)

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران،، اليوم السبت، احتفالية لتسليم تأشيرات وتذاكر الحج لـ24 حاجاً من الفائزين بقرعة الحج هذا العام.

وسلم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأشيرات وتذاكر الحج للحجاج الفائزين بقرعة الحج هذا العام بجميع النقابات العمالية بالمحافظات، مقدماً لهم التهنئة بفوزهم بحج بيت الله الحرام.

كما تمنى اتحاد عمال مصر لهم رحلة موفقة وحج مقبول وعودة حميدة إلى أرض الوطن، مؤكدا على الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات من قبل المشرفين خلال أداء المناسك.

فيما أكد كامل النبيري، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس بعثة الحج لهذا العام، حرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشاركة الحجاج فرحتهم، موجها أعضاء ومشرفي البعثة بضرورة التواصل المستمر مع جميع الحجاج من أبناء النقابات العمالية، ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير احتياجاتهم أثناء أداء المناسك.

وعبر النبيري، عن سعادته البالغة بمرافقة البعثة، مقدما الشكر للنقابة العامة للبترول، لاستضافة الحفل والتنظيم، ودور محمد جبران في تذليل كل العقبات وحرصه على تقديم الأفضل لعمال مصر.

ورحب عباس صابر، أمين صندوق نقابة البترول، خلال كلمة ألقاها أمام الحضور من أبناء النقابات الأخرى الفائزين بتأشيرات الحج، مقدما لهم التهنئة بالفوز وزيارة بيت الله الحرام.

وشهد تسليم التأشيرات كامل النبيري، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس بعثة الحج، والمستشار إسماعيل صبري - المستشار القانوني للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عباس صابر - أمين صندوق النقابة العامة للبترول، أشرف المحروقي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للبترول، عبدالله عبد الرحمن مشهور - أمين أمانة العلاقات العامة عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للبترول، وجيه القطان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات القطان للسياحة، والدكتور علاء الليثي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة سيناء ومقدم برامج بقناة المحور ومودة.