محافظ الوادى الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام

اعتمد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، والذي يتيح الفرصة لـ50% من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه جرى تحديد درجة القبول، بكل إدارة تعليمية على النحو التالى:

_إدارة الخارجة التعليمية 243,5 درجة فأكتر.

_ إدارة الداخلة التعليمية 237 درجة فأكثر.

_ إدارة الفرافرة التعليمية 219،5 فأكثر.

_ إدارة باريس التعليمية 231 درجة فأكثر.

_ إدارة بلاط التعليمية 220 درجة فأكثر.

وأكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالمحافظة، أن تحديد الحد الأدنى يأتى من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، على أن يتم النزول بالمجموع فى حدود الفراغات والأماكن الشاغرة بكل إدارة تعليمية.

يذكرأن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، شهد اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، بحضور المهندس سيد عبدالعزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبدالوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربًا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن 5022 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022 /2023.