الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم أبو زيد يعلن وفاة شقيقه: "ادعوله"

كريم أبو زيد
كريم أبو زيد

أعلن الفنان كريم أبو زيد عن وفاة شقيقه الأكبر أشرف أبو زيد، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وكتب كريم أبو زيد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوه إلا بالله لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي
أشرف محمود أبوزيد في ذم" الله.. أرجو الدعاء وقراءه الفاتحة".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور والأصدقاء لمواساته، وكان من ضمنهم الفنان حمادة هلال الذي حرص على نعي صديقه قائلا: "الله يرحمك ياحبيبي الأستاذ أشرف محمود أبو زيد رحمه الله عليك وعلى أمواتنا جميعا أسألكم الدعاء".

يذكر أن الموسيقار أشرف أبو زيد هو نجل السيناريست الكبير محمود أبو زيد، وشقيق الفنان كريم أبو زيد.

ألفا السي الرسم التعليقات الج الفنان حماده هلال الفنان كريم أبو زيد

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