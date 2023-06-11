محمد رياض: عادل إمام كان سبب زيادة السياحة العربية فى مصر

قال محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إنه قرر إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الدورة 16 للمهرجان، فور أن كلفته وزيرة الثقافة برئاسة المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عادل إمام فنان عظيم قيمة وقامة، أرادنا نحتفي بفنان عظيم نفتخر به كلنا، وإطلاق اسمه على هذه الدورة احتفالية بالأستاذ عادل".

وأوضح أن تصميم الغلاف بصورة عادل إمام استغرق شهرًا ونصف الشهر لعمل شيء يليق به، مردفًا: "عادل إمام لا يمكن اختصاره في شخصياته المسرحية العظيمة، رغم أنه تاريخ عظيم جدًا في المسرح، وكانت الطائرات تحضر مخصوص لمشاهدة عرضه وتعود مرة أخرى، كان سبب زيادة السياحة العربية في مصر".

وتابع: "شارع الهرم كان بيبقى واقف لما بيقدم مسرحية، ورغم الزحمة الشديدة كنت ببقى فرحان، ولما حصل مذابح أسيوط، خاطر عادل إمام بنفسه وعرض المسرحية، لذا الأسرة المسرحية متمثلة في مهرجان المسرح المصري قررت تحتفي به".

وختم بأن واحدًا من الجمهور علق الغلاف قائلًا: "مصر فيها حاجة حلوة، مصر فيها عادل إمام".