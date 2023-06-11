نائب رئيس حزب مصر القومي: نرجح تفرع أعضاء المجالس النيابية لعملهم لزيادة فاعليتهم

قال مايكل رفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، على هامش جلسات الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، إن الجلسات المنعقدة اليوم، مهمة ومثمرة جدا، وذلك لأنهم يناقشون مشاكل عديدة في الحياة السياسية المصرية.

وأشار لـ الدستور، إلى أنه يرى أن التفرغ التام لأعضاء المجالس النيابية لعملهم، سيجعل فاعليتهم في دوائرهم كبيرة.

يستأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.