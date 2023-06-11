الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهضيبي: جلسات الحوار الوطني ناقشت حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء نواب البرلمان

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ عن حزب الوفد، على هامش جلسات الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني كانت تناقش موضوعين هامين، الأول يتمثل في إمكانية زيادة عدد أعضاء مجلس الشعب والشوري، وناقشوا هل يتفرغ النائب الي مهام دائرته، أم لا.

تابع لـ الدستور، أن الحوار الوطني ناقش قضية حرية تداول المعلومات، وحماية حقوق المستخدمينؤ وتحسين المناخ الاستثماري.

ويستأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

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