محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال ورش العمل واللجان الخاصة بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال ورش العمل للجان المشكلة للإعداد لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من من 28 إلى 29 سبتمبر.

حيث تم تشكيل الهيئة العليا للمؤتمر ومجلس الخبراء وتكون مهام اللجنة العليا كالتالي: اعتماد الموعد النهائي للمؤتمر ومكان انعقاده، اعتماد عنوان وشعار المؤتمر، اعتماد محاور وفعاليات المؤتمر، اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ فعاليات المؤتمر، الإشراف على حفل الافتتاح وحفل الختام والترتيبات اللازمة.

كما تم اعتماد الميزانية التقديرية للمؤتمر، اعتماد فئات الرعاة وتحديد رعاة المؤتمر، مخاطبة الجهات باسم رئيس اللجنة، اعتماد المتحدثين الرئيسيين الذين تقترحهم اللجنة العلمية وتوجيه الدعوات اللازمة لهم.