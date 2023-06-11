الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال ورش العمل واللجان الخاصة بمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال ورش العمل للجان المشكلة للإعداد لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من من 28 إلى 29 سبتمبر.

حيث تم تشكيل الهيئة العليا للمؤتمر ومجلس الخبراء وتكون مهام اللجنة العليا كالتالي: اعتماد الموعد النهائي للمؤتمر ومكان انعقاده، اعتماد عنوان وشعار المؤتمر، اعتماد محاور وفعاليات المؤتمر، اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ فعاليات المؤتمر، الإشراف على حفل الافتتاح وحفل الختام والترتيبات اللازمة.

كما تم اعتماد الميزانية التقديرية للمؤتمر، اعتماد فئات الرعاة وتحديد رعاة المؤتمر، مخاطبة الجهات باسم رئيس اللجنة، اعتماد المتحدثين الرئيسيين الذين تقترحهم اللجنة العلمية وتوجيه الدعوات اللازمة لهم.

مصر سيناء جنوب سيناء مؤتمر السياحة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"سكين وهذيان".. لماذا سحل خريج حقوق والده وقتله في السيدة زينب؟ (صور)

مأساة "آلاء" حملت سفاحًا وتخلصت من مولودها في كيس بلاستيك ببولاق

محافظ القليوبية يدشن انطلاق المرحلة الأولى من "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية" بكفر شكر

محمود فوزى: قانون الصحافة والإعلام لا يقيد حرية الرأى

رئيس جامعة القناة يكشف عن كافة الإنشاءات داخل الحرم الجامعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى