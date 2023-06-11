رئيس مصلحة الرى يستعرض جاهزية توفير المقننات اللازمة لزمامات الأراضى

عقد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعا موسعاً بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لاستعراض ومتابعة الموقف المائى وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بمختلف المحافظات لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى الأراضي الزراعية.

تطهير الترع والمصارف من القمامة ومواد البناء والمخلفات الصلبة

إجتماع رئيس مصلحة الرى المهندس محمد صالح بوزارة الموارد المائية والري لمتابعة توفير المياه

كما استعرض رئيس مصلحة الرى، خلال الاجتماع، موقف إيراد نهر النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتنفيذ خطة الصيانة والتطهير من القمامة ومواد البناء والمخلفات التى تلقى في الترع والمصارف، خاصة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية حالياً وموسم زراعة الأرز والذرة.

اجتماع رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري لمتابعة توفير المياه

كما أكد المهندس محمد صالح، ضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى لمتابعة حالة الترع والمصارف والمجارى المائية والرياحات لمنع أي عوائق تواجه توصيل المياه اللازمة لكل المنتفعين خلال رى المحاصيل الصيفية.

توفير المقننات المائية لمختلف زمامات الأراضى الزراعية



وأوضح أنه تم تخصيص غرف عمليات للمتابعة، وأيضًا تشكيل مجموعات عمل على مدار اليوم والساعة ووضع خطة طوارئ، لمتابعة توفير المقننات المائية لمختلف زمامات الأراضى، وأيضًا متابعة أعمال تطهير وصيانة الترع والمصارف والمجارى المائية من مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة التي تمنع انسياب المياه إلى المنتفعين.