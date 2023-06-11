تفاصيل عروض برنامج "sold out" على خشبة مسرح الفلكي

يواصل برنامج "SOLD OUT" التجربة الترفيهية الأضخم في الإعلام العربي تصوير عروضه بعدما حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية عقب انطلاق عرض أولى حلقاته بمشاركة كبار نجوم الفن من مصر عبر منصة WATCH IT الرقمية.

وصور صناع برنامج "SOLD OUT" خلال الفترة الماضية عدد من الحلقات على خشبة مسرح تياترو اركان بلازا بمدينة الشيخ زايد مع كل من النجوم منى زكي ومدحت صالح وفريق مسار إجباري وعزيز مرقة وأكرم حسني وهشام عباس.

حلقات برنامج "SOLD OUT" على مسرح الفلكي

وانتقلت عروض برنامج سولد اوت الفترة الحالية إلى مسرح الفلكي بمنطقة وسط القاهرة والذي صور عليه عدد من الحلقات التي اذعيت الفترة الماضية ومنها حلقة النجم أمير عيد مطرب فريق “كايروكي” وعدد من عروض “ستاند اب كوميدي” وذلك في اطار جولة البرنامج للتصوير في مختلف مسارح جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من الحلقات الجديدة بقيادة الإعلامي محمود سعد وبمشاركة الجمهور ويرصد "الدستور" في التقرير التالي الحلقات المقرر تصويرها على خشبة مسرح الفلكي خلال الفترة المقبلة.

فريق بلاك تيما والفنانة فاطمة محمد علي وبناتها فرح وحبيبة وذلك يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري، الساعة الثامنة والنصف مساء.

حلقة النجم أحمد أمين، والمطربة نوران أبو طالب وذلك يوم الخميس الموافق 22 يونيو الساعة الثامنة والنصف مساء.

حلقة النجمة والإعلامية إسعاد يونس يوم السبت 24 يونيو الجاري الساعة الثامنة والنصف مساء.

ووضعت إدارة برنامج وعروض SOLD OUT عدد من الشروط للجمهور لحضور تصوير الحلقات وجاءت كالتالي:

الفاعلية بالكامل مصورة وشرائك هذه التذكرة يعني موافقتك على تصويرك من ضمن فعاليات اللقاء والعرض ويعني موافقتك على أن يتم إذاعة هذا العرض عبر أي من المنصات أو الشاشات المرئية.

رجاء العلم ان فعاليات SoldOut كامل العدد غير مسموح فيها باستخدام الهاتف المحمول أو الكاميرات طوال العرض وتترك في خزائن مخصصة لحفظ الأجهزة حتى انتهاء العروض والتصوير.

يذكر أن برنامج "SOLD OUT" يستهدف كل الفئات العمرية حيث تعد تجربة فنية متكاملة قائمة على الاهتمام بالفنون وصناع المحتوى وخلق تجربة للجمهور لحضور عروض فنية بجودة عالية على مسارح مصر في القاهرة وخارجها ويضم ثلاث نسخ لثلاث فقرات، والنسخة الأولى بعنوان "SOLD OUT Interviews" عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامي محمود سعد مع النجوم والمشاهير، ويشارك الجمهور فيها.

والنسخة الثانية بعنوان "SOLD OUT Music" تقدم حفلات لأبرز النجوم والطرب، أما النسخة الثالثة بعنوان "SOLD OUT Comedy" فيتم تقديم خلالها فقرات ستاند آب كوميدي ومواهب كوميدية ترفيهية.