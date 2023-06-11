الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: قد نختلف مع البرلمان لكنه جاء بانتخابات نزيهة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

اعترض الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على كلمة الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، بشأن أن البرلمان الحالي لا يعبر عن الشعب.


وعلق رشوان: قد أكون أختلف مع البرلمان، لكنه إجرائيًا جاء بانتخابات نزيهة ولا يجوز قول إنه لا يعبر عن الشعب.

 

وتابع: «هناك مؤسسات قائمة منظمة، قانونا ودستوريا، وتؤدي أدوارها ويجب احترامها، ونحن حريصون على عدم المساس بهذه المؤسسات، كما أن الحوار ليس بديلًا عنها».

 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهى من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

 

الدكتور ضياء رشوان الحوار الوطنى الحريات العامة المحور السياسى بالحوار الوطنى المنسق العام للحوار الوطني تداول المعلومات

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