انطلاق أول فوج حج برى من ميناء نويبع البحرى.. غدًا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري لبدء موسم سفر الحج البرى، حيث من المنتظر توديع 4 آلاف حاج و105 باصات (تسعة أفواج) خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 20 يونيو من خلال رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وسينا (آيلة بحمولة 900 راكب / 22 باصا، سينا بحمولة 600 راكب / 13 باصا).



جرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها إلى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات، على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقًا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.



وجرى التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة تواجد عدد (2) سائق لكل باص، وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية، وكذا رخص الباص والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري تصريح السفر سار لأكثر من 30 يومًا والالتزام بمواعيد الحجز (سفر/عودة) مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، التزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج وتاريخ السفر والوصول دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.

كما جرى رفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء مع توفير جميع أدوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد عدد (2) سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء وعدد (1) سيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى مع تواجد عدد (5) أطباء متواجدين بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة انتداب طاقم طبى بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن.



وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابعة لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل وتواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج، وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءى لتيسير كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة لأحداث كورونا.



كما شدد على التأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة وإنهاء إجراءات التفتيش البحري للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها للإبحار وتوافر كافة اشتراطات التأمين والسلامة البحرية وتجهيز صالات السفر والوصول من (نظافة/ تكييفات/ إذاعة/ شاشات/ كاميرات) بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات، مع توفير جميع الخدمات (كهرباء/ مياه/ كافيتريا/ بنك ..... إلخ) وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات وتكريس جميع إمكانات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.

الحجيج أمام العبارات

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