الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ بني سويف: إزالة 308 حالات تعد على أراضي الدولة في أسبوعين

محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم

قال محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم إن إجمالي ما تم إزالته من حالات التعدي على أراضي الدولة بلغ 308 حالات تعد (163 حالة تعد على المباني و145 حالات زراعات ) خلال أسبوعين من بدء المرحلة الثانية من الموجة الــ21، موجها بتكثيف الحملات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأكد المحافظ في بيان اليوم الأحد، مواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، لافتا إلى أنه قد تم أمس إزالة 22 حالة تعد ( 16 حالة على أراضي ولايات الري والصرف والطرق و 6 حالات على أرض زراعية ).

ووجه بالالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي يستمر تنفيذها حتى 16 يونيو المقبل، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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