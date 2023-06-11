تقرير: ميسى وهالاند أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

يترقب عشاق الساحرة المستديرة معرفة هوية اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وكان الموسم المنصرم 2022/ 2023 شهد تألقًا كبيرًا من نجوم كرة القدم رفقة أنديتهم في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، قبل أن ينتهي بتتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق مانشستر سيتي حقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف على إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في مدينة "إسطنبول" بتركيا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

أما على المستوى الدولي، فقد نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

20 لاعبًا مُرشحًا لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023

ووفقًا لما ذكرته شبكة "جول" العالمية، فإن هناك 20 لاعبًا مُرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، بعد تألقهم في الموسم المنصرم.

وتصدر النجمان ليونيل ميسي وإيرليج هالاند (مهاجم مانشستر سيتي) قائمة اللاعبين المُرشحين لجائزة الكرة الذهبية، يليهما كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان) في المركز الثالث، بعد تألقهم مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم.

اللاعبون المحتمل ترشحهم لجائزة الكرة الذهبية

ورصدت الشبكة العالمية اللاعبين الذين قد يتم ترشحهم لجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، وذلك على النحو التالي:

1- ليونيل ميسي

2- إيرلينج هالاند.

3- كيليان مبابي.

4- فينيسيوس جونيور.

5- كيفن دي بروين.

6- إلكاي جوندوجان.

7- فيكتور أوسيمين.

8- رودري.

9- روبرت ليفاندوفسكي.

10- جوليان ألفاريز.

11- برناردو سيلفا.

12- كريم بنزيما.

13- خفيشا كفاراتسخيليا.

14- ماركوس راشفورد.

15- جود بيلينجهام.

16- لاوتارو مارتينيز.

17- بوكايو ساكا.

18- جون ستونز.

19- جاك جريليش.

20- كاسيميرو.

موعد الإعلان عن اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

من ناحية أخرى، أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن موعد الإعلان عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، وذلك يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز يوم 30 أكتوبر 2023، في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تضم القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية 30 مرشحًا للرجال، و20 مرشحة لجائزة السيدات، و10 مرشحين لجائزة ياشين (أفضل حارس مرمى).