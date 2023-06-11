الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يزور طفلتي حادث سقوط "أسانسير" مجمع المطاعم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  سير وانتظام العمل داخل مستشفى السلام الدولي  ببورسعيد،  وذلك في إطار جولاته المستمرة لمتابعة الخدمات الصحية والطبية المقدمة داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل، حيث رافقه الدكتور أحمد حسن نائب مدير هيئة الرعاية الصحية ومسئولي المستشفى.

و قام المحافظ بالمرور على عدد من أقسام المستشفى، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية المقدمة داخل المستشفى والتي شهدت تطورا على أعلى مستوى، كما التقى بعدد من المرضى و حرص على سؤالهم عن رضاهم عن الخدمة الطبية والصحية.

وخلال جولته زار محافظ بورسعيد، الطفلتين اللتين تعرضتا لحادث سقوط "أسانسير" داخل مجمع المطاعم،  وذلك للاطمئنان على صحتهما و تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهما على أكمل وجه بمستشفي السلام التخصصي، مطمنئا من الأطباء المختصين عن انتظام الرعاية والخدمة الطبية المقدمة لهما،  موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية اللازمة لحين تماثلهما الشفاء، مؤكدا على متابعته أولا بأول لحالتهما الصحية،  متمنيا لهما الشفاء العاجل،  مؤكدا على تقديم كامل الدعم لهما حتى تتماثلا الشفاء و تعودا إلى منزلهما بخير.

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التأمين الصحي الشامل أقسام المستشفى الخدمة الطبية المقدمة السلام الدولي اللواء عادل الغضبان اعلى مستوى

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