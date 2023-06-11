نائب المحافظ ورئيس جنوب الوادي يشهدان وضع حجر أساس مجمع سكني للعاملين بالجامعة

نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وضع حجر أساس مشروع كمباوند المستقبل سيتي 1 ومشروع كمباوند المستقبل سيتي 2 بمدينة قنا الجديدة ويستفيد منه أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات جامعة جنوب الوادي.



جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد عباس رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد العربى والإفريقى، واللواء عبدالوهاب الصفا سكرتير عام الاتحاد، والنائب العمدة مبارك عامر عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وصالح على صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحمام النجار عضو مجلس إدارة إتحادية قنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس عبد الرحيم الزقيم نائب رئيس الجهاز .

استمع نائب محافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي والحضور إلى شرح تفصيلي عن مشروع المستقبل سيتي 1 والذي يقع علي مساحة 70 فدانا، ويحتوي 700 عمارة تضم 2800 وحدة سكنية، بينما يقع مشروع المستقبل سيتي 2 على مساحة 75 فدان تحتوي علي 600 عمارة تضم 2400 وحدة سكنية إلى جانب 20 فيلا سكنية، وتبلغ مدة تنفيذ المشروعين 5 سنوات.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أن مشروعين سيتي 1 وسيتي 2 يمثلان إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة داخل المحافظة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأفضل، كما أنهما يمثلان نموذجا مختلفا من التطور السكنى وفكر جديد نحو الاستثمار بشكل أفضل.