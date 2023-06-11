الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل فى ترعة المريوطية

غرق
غرق

لقي عامل مصرعه غرقا، اليوم الأحد، في ترعة المريوطية بأبو النمرس، بمحافظة الجيزة.

وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وذكر شهود عيان أنه تعرض للغرق خلال محاولته إنقاذ طفل من الغرق لعدم إجادته السباحة.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بغرق أحد المواطنين بترعة المريوطية في أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاملا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، حيث حاول إنقاذ طفل من الغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتشال جثة العامل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عامل أبو النمرس تحريات رجال المباحث مديرية أمن الجيزة طفل

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

وكيل "تعليم بورسعيد": جاهزون لعقد امتحانات الثانوية العامة

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2023.. تفاصيل

براءة 4 متهمين من قتل حديث ولادة وإلقاء جثته بالطريق ببولاق

محافظ أسيوط: تحويل أكبر نقطتي تجميع للمخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة

محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لمشروعات "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس