مصرع عامل فى ترعة المريوطية

لقي عامل مصرعه غرقا، اليوم الأحد، في ترعة المريوطية بأبو النمرس، بمحافظة الجيزة.

وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، وذكر شهود عيان أنه تعرض للغرق خلال محاولته إنقاذ طفل من الغرق لعدم إجادته السباحة.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بغرق أحد المواطنين بترعة المريوطية في أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاملا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، حيث حاول إنقاذ طفل من الغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتشال جثة العامل وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.