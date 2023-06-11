تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و620 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد- إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و842 طن قمح للميناء إلى صوامع كوم أبوراضي وشبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 160 ألفًا و62 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 223 ألفًا و481 طنًا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1067 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 269 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و933 حاوية مكافئة، مشيرًا إلى أن الصادرات بلغت 11 ألفًا و942 طنًا، بينما شملت الواردات 59 ألفًا و830 طنًا من البضائع.