تحرير 4 محاضر ضد المسئولين عن محلات تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر ببنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالسوق السويفية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 4 حتى 10 من يونيو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 74 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 13 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 36 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

وجرى تحرير 8 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 4 محاضر للتصرف في 145 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا للتوقف عن الإنتاج بدون تصريح بذلك.

في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر هذه السلع.

جرى ضبط 240 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، ومحضرا لحيازة وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 10 كراتين عصائر بإجمالي 270 عبوة.

كما تم تحرير محضرين لمسئولين عن مخبز سياحي لاستخدام دقيق مدعم خاص بحصص المخابز البلدية، حيث تم التحفظ على 10 أجولة زنة 50 كجم للجوال الواحد، ومحضرا لمحل قطع غيار سيارات لعرض وبيع منتجات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، في حين تم تحرير 21 محضرا لجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم تغطية اللحوم بالشاشة الأبيض، مع التحفظ على 135 كجم المذبوحة خارج المجزر، بجانب 44 محضرا لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر ضد المسئولين عن محلات تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر من الشركة المصنعة، والامتناع عن البيع، حيث تم التحفظ على 230 علبة سجائر متنوعة، فضلا عن 35 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري فقد قامت الحملات المشتركة من التموين والطب البيطري ومباحث التموين من بتحرير محضر للمسئولين عن منشآت غذائية لقياهم بحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على كميات من "عبوات أندومي، بهارات، كاتشب، بقسمات، فيجتار، مصنعات لحوم"، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف، بجانب سحب 12 عينة لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.