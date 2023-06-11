الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم المنيا": بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

طلاب
طلاب

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا حمدي مصطفى، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية من اليوم الأحد ، وتستمر لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أن المديرية حددت الإجراءات والخطوات المطلوبة للتقدم بتظلم على النتيجة ومنها حضور ولي الأمر ،وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي ، وملء استمارة طلب التظلم.

وأوضح مدير المديرية - في بيان اليوم - أنه يمكن التقدم بالتظلم بالقطاعات الثلاثة مجاناً مع سداد الرسوم وقدرها 35 جنيها لكل مادة ، وهي: القطاع الشمالي ببنى مزار للإدارات التعليمية في (مغاغه - العدوه - بني مزار ) وفي القطاع الجنوبي بإدارة ملوي للإدارات التعليمية في (ديرمواس - ملوي - أبو قرقاص ) بإدارة ملوي التعليمية ، وللإدارات التعليمية في (مطاي - سمالوط - المنيا) بالقطاع المركزي بالمنيا .

التربية والتعليم الشهادة الإعدادي الشهادة الاعدادية القطاع الشمالي ببني مزار القطاع الشمالي القطاع المركزى بطاقة الرقم القومي تظلمات الشهادة الإعدادية تعليم المنيا مديرية التربية والتعليم بالمنيا مدير مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم

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