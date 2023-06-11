"تعليم المنيا": بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا حمدي مصطفى، بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية من اليوم الأحد ، وتستمر لمدة 15 يوما، مشيرا إلى أن المديرية حددت الإجراءات والخطوات المطلوبة للتقدم بتظلم على النتيجة ومنها حضور ولي الأمر ،وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي ، وملء استمارة طلب التظلم.

وأوضح مدير المديرية - في بيان اليوم - أنه يمكن التقدم بالتظلم بالقطاعات الثلاثة مجاناً مع سداد الرسوم وقدرها 35 جنيها لكل مادة ، وهي: القطاع الشمالي ببنى مزار للإدارات التعليمية في (مغاغه - العدوه - بني مزار ) وفي القطاع الجنوبي بإدارة ملوي للإدارات التعليمية في (ديرمواس - ملوي - أبو قرقاص ) بإدارة ملوي التعليمية ، وللإدارات التعليمية في (مطاي - سمالوط - المنيا) بالقطاع المركزي بالمنيا .