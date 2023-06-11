الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

طلاب
طلاب

متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023، أصبح السؤال المتزايد البحث عنه على محركات البحث المختلفة  للاستعداد من أجل المراجعات النهائية للمواد قبل الامتحانات.

متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023

نجيب في التقرير التالي عن سؤالكم المطروح متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 ونوضح جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 . 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة غدا الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر تقريبًا بحيث تنتهي الخميس 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف 

مادة التربية الوطنية مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023

مادة الإحصاء مدة الامتحان  ساعة ونصف

امتحان مادة الاقتصاد  مدة الامتحان ساعة ونصف 

 

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان 3 ساعات

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

 

الأحد 25 يونيو 2023

 

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

وكيل "صحة مطروح" يتابع امتحانات الصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

طلاب الثانوية العامة ببرج العرب: "حياة كريمة ساعدتنا فى المراجعات النهائية"

 

الأحد  2 يوليو 2023

 امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

 

الثلاثاء  4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ساعتان

 

الخميس 6 يوليو 2023

 

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان 3 ساعات

 

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة  الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ساعتان

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة  مدة الامتحان ساعتان

 

الخميس  13 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان  2 ساعة

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية ومدة الامتحان 3 ساعات 

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