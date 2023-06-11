متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023، أصبح السؤال المتزايد البحث عنه على محركات البحث المختلفة للاستعداد من أجل المراجعات النهائية للمواد قبل الامتحانات.

متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023

نجيب في التقرير التالي عن سؤالكم المطروح متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 ونوضح جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 .

تبدأ امتحانات الثانوية العامة غدا الاثنين 12 يونيو 2023 وتستمر لمدة شهر تقريبًا بحيث تنتهي الخميس 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023

امتحان مادة التربية الدينية مدة الامتحان ساعة ونصف

مادة التربية الوطنية مدة الامتحان لكل مادة ساعة ونصف.

الثلاثاء 13 يونيو 2023

مادة الإحصاء مدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة الاقتصاد مدة الامتحان ساعة ونصف

الأحد 18 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة العربية مدة الامتحان 3 ساعات

الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية مدة الامتحان ساعتان

الأحد 25 يونيو 2023

امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

الأحد 2 يوليو 2023

امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية مدة الامتحان 3 ساعات

الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة) مدة الامتحان ساعتان

الخميس 6 يوليو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان 3 ساعات

الأحد 9 يوليو 2023

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمى علوم) مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل مدة الامتحان ساعتان

الثلاثاء 11 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة مدة الامتحان ساعتان

الخميس 13 يوليو 2023

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) مدة الامتحان 2 ساعة

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان 3 ساعات

امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية ومدة الامتحان 3 ساعات