"التعليم" تعلن محظورات طلاب الثانوية العامة 2023 داخل اللجان

تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، غدا الاثنين، حيث يبلغ عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات) و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم).

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة محظورات على طلاب الثانوية العامة تجنبها داخل اللجان، وجاءت المحظورات كالتالي:

- عدم التأخر عن موعد بدء لجنة الامتحان والتى تبدأ في التاسعة صباحاً.. مسموح بتأخير 15 دقيقة فقط.

- يحظر دخول لجنة الامتحانات بأى وسيلة غش وخاصة التليفون المحمول حتى لا يتعرض الطالب لأى مساءلة قانونية.

- حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونية.

- منع دخول اللجان بكتيبات أو أوراق.

- عدم الإجابة داخل كراسة الأسئلة، لأنه لن يتم تصحيحها بل يجب نقل كل الإجابات إلى ورقة البابل شيت والورقة المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- عدم القيام بأى أعمال شغب أو الإخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم الطالب من الامتحانات والعام الدراسى بأكمله.

- يجب كتابة البيانات كاملة داخل كراسة البابل شيت والأسئلة، لأن عدم كتابتها يضيع حق الطالب فى الامتحان.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب غدا الإثنين، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد المقبل.