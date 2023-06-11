الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع امتحانات الصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وكيل صحة مطروح يتابع
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة مرورية على لجان امتحانات الصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمطروح صباح اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمد لطفى مديرة إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات بلجان اختبارات آخر العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وتفقد وكيل وزارة الصحة اللجان المختلفة والبالغ عددها ١٨ لجنة، للاطمئنان على انتظام سير اختبارات آخر العام للصف الثالث الثانوي للتمريض، والتي شملت اليوم مادة طب نفسى والتمريض، حيث تم التأكد من اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة أثناء أداء الامتحانات، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة والبالغ عددهم ٢٤٤ طالبا بالصف الثالث، بإجمالي ١٨ لجنة على مستوى المحافظة.

وحرص "سالم" على الاستماع إلى الطلاب والاطمئنان منهم على حسن سير الامتحانات، واستفسر من بعض الطلاب على مستوى الأسئلة، ومدى كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي. 

كما تأكد وكيل وزارة الصحة من عدم وجود أي شكوى للتلاميذ، متمنياً لهم حياة عملية جيدة، ومستقبلا أفضل في المرحلة القادمة، مشيداً بجهود القائمين على أعمال النظام والمراقبة داخل لجان الامتحانات للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة. 

 

وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
وكيل صحة مطروح يتابع امتحانات الصف الثالث
المدارس الثانوية الفنية للتمريض اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح وكيل صحة مطروح مطروح

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