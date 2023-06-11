الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طلاب الثانوية العامة ببرج العرب: "حياة كريمة ساعدتنا فى المراجعات النهائية"

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

دعمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات المصرية بالمراجعات النهائية في جميع المواد الدراسية، وذلك قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

تواصل “الدستور” مع طلاب الثانوية العامة ببرج العرب

تقول مريم ويليام، طالبة الثالث الثانوي، إنها فور علمها من مدرسيها بأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنظم المراجعات النهائية بالمجان، لم تتردد في إدراج اسمها والالتحاق بالمراجعات النهائية. 

وتابعت أن تلك المراجعات جعلتنا نطمئن من الامتحانات، وأفادتنا بالإجابة على كافة الأسئلة التي تثير قلقنا في مذاكرتها، وأيضًا من خوض الامتحانات بكفاءة.

وتوجهت شهد سامي، طالبة الثالث الثانوي، بالشكر للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على اهتمامهم ودعمهم لطلاب الثانوية العامة، باستعانتهم بخبراء ومدرسين على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.

وواصلت إيمان حمدان، طالبة الثالث الثانوي، أن مدرسي المراجعات النهائية أفادوا الطلاب بـ"التريكات" التي تأتي منها الامتحانات والتي تثير رعب الطلاب خوفًا من عدم اجتيازها، لتؤثر في المجموع النهائي.

واقترحت سماح عبدالفتاح أن تلك المبادرة المجانية بتنظيم المراجعات النهائية نجحت في دعم الأسر المصرية ماليًا بتوفير مبالغ كبيرة في الدروس الخصوصية، ولهذا أقترح أن تعمم على باقي المراحل الدراسية وأن تستمر للسنوات المقبلة.

ولمعرفة المدارس المخصصة لشرح المواد المختلفة وتقديم المراجعات النهائية، عن طريق التواصل مع حياة كريمة عن طريق رقم الواتس آب على رقم 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330.

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
IMG_20230611_124938
IMG_20230611_124938
المراجعات النهائية لحياة كريمة حياة كريمه المراجعات النهائية برج العرب بالإسكندرية الثانوية العامة

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