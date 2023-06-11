القبض على متسولين بحوزتهم عملات أجنبية بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "القاهرة والجيزة" حملات أمنية لضبط أعمال التسول واستجداء المواطنين.

استهدفت دوائر أقسام شرطة «السلام أول، عين شمس، النزهة، الهرم»، وبعض الميادين والحدائق العامة والمولات التجارية والمناطق الحيوية.



أسفرت جهودها عن ضبط أحد الأشخاص وسيدتين، وبحوزتهم مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، حال قيامهم بأعمال التسول واستغلال الأطفال الأحداث واستجداء المارة بالطريق العام بقصد التربح، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.