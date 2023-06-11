الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم استثمار وتوظيف أموالهم فى مجال الاستيراد والتصدير -على خلاف الحقيقة-.

وتبين إنهما استولى على مبالغ مالية منهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.

وكشفت قوات الأمن قيام المتهمان بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع فى تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ 20 مليون جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة جرائم الأموال العامة محافظة القاهرة استثمار مجال الاستيراد والتصدير الأرباح الشهرية المخالفة للقانون

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