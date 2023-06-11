الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي يتابع جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عدد من مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة والسيد جهاد متولي رئيس المركز.

واطمأن على جاهزية اللجان استعدادًا لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة غد الأثنين، وشدد على توفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة، وتأمين محيط اللجان وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين وتجهيزها بالخدمات المطلوبة.

يذكر أن إجمالي عدد لجان الامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ ١١ لجنة تضم ١٩٩٨ طالب وطالبة بالشعبين الأدبية والعلمية بقسميها العلوم والرياضيات.

الوادي الجديد لجان امتحانات الثانوية العامة جاهزية اللجان توفير كافة سبل الراحة والخدمات امتحانات شهادة الثانوية العامة تأمين محيط اللجان

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