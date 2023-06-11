هنا| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على النايل سات بالتفصيل

بحث العديد من محبي كرة القدم خلال الساعات الماضية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على النايل سات، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بالتزامن مع عرض مباراة المواجهة بين الأهلي المصري ونظيرة الوداد المغربي.

وجاء ذلك بعد أن استطاع النادي الأهلى أن يحقق فوز في أخر لقاء بهدفين، ولمشاهدة المباراة الحصول علي البطولة الحادية عشر نقدم لكم من خلال هذه السطور القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة علي القمر الصناعي نايل سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على النايل سات

تردد قناة Armenia Region

القمر الصناعي: Eutelsat 36°E

التردد: 11109

معدل الترميز: 34070

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

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قناة ZDF

القمر الصناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11954

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على النايل سات

تردد قناة Bein Sports 4 الجديد 2023

تردد النايل سات: 12054.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅔.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديدة

التردد:11681.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة الحرامي الرياضية سبورت على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة TV Play

القمر الصناعي: Astra 4A

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: 4/3

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد على النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت

تردد القناة: 11681

معدل الترميز :27500

تصحيح الخطأ :5/6

الاستقطاب: أفقي

تشكيل فريق النادي الأهلى المتوقع:

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فريق الوداد المغربي اليوم الأحد، وذلك بعد أن ألتقى الفريقان في مباراة الذهاب بالقاهرة، بملعب "ستاد القاهرة"، حيث انتهت المباراة بانتصار الأهلي بثنائية مقابل هدف للوداد، وذلك هو التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطي.

خط الهجوم: بيرسي تاو حسين الشحات ومحمود كهربا.