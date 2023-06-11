التشكيل المتوقع للوداد المغربى فى مباراة الأهلى بإياب نهائى دورى أبطال إفريقيا

مواجهة مرتقبة سيخوضها فريق الأهلي، عندما يحل ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (محمد الخامس)، بالدار البيضاء، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (موسم 2022-2023).

واستقر البلجيكي سفين فاندبروك، المدير الفني للوداد، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق، مواجهة الليلة أمام الأهلي.

ويفتقد الفريق الودادي، لخدمات كل من عبدالله حيمود، لظروف مرضية، وزهير المترجي، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع فاندبروك، بسيف الدين بوهرة، مكان زهير المترجي «المصاب»، في حين، سيدفع المدرب البلجيكي، بمحمد أوناجم، على أحد لاعبي خط الوسط، من أجل زيادة الفعالية الهجومية.

وسيكون التشكيل المتوقع للوداد في مباراة الليلة امام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبوالفتح، أرسين زولا، يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران، رضا الجعدي

خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم، سيف الدين بوهرة، أيمن الحسوني

خط الهجوم: بولي سامبو جونيور

وكان الأهلي، قد حقق الفوز ذهابًا على ضيفه الوداد البيضاوي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

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