«كولر» يعقد محاضرة فنية للاعبين بالفندق.. وأبوعبلة يؤكد جاهزية اللاعبين لمباراة الوداد

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي التي تقام في العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويراجع كولر خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

ويؤدي الفريق مرانًا بدنيًا خفيفًا في الثانية ظهر اليوم بفندق الإقامة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لخوض المباراة النهائية في دوري الأبطال أمام الوداد المغربي مساء اليوم.

وتقرر أن يؤدي اللاعبون فقرة بدنية خفيفة تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الوداد المغربي التي تقام في العاشرة مساء اليوم على مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، جاهزية جميع اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية لخوض المباراة.

وأوضح أن اللاعبين في حالة طبية وبدنية مميزة للغاية، وأن جميع عناصر الفريق المتواجدين بالبعثة جاهزون للمشاركة في المباراة، وفقًا للرؤية الخاصة بالجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأشار أبوعبلة إلى أن هناك متابعة مستمرة للحالة البدنية والطبية للاعبين، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين عناصر الجهاز الفني والطبي من أجل تجهيز الجميع للمواجهة المرتقبة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي يوم الأحد الماضي.