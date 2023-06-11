دورى أبطال إفريقيا.. موعد تحرك حافلة الأهلى لمركب محمد الخامس

تتحرك حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثامنة مساء اليوم إلى مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لمباراة الوداد المغربي التي تجمع الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني محاضرة بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ويراجع كولر خلال المحاضرة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب لتنفيذها خلال اللقاء.

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد في بطولة دوري أبطال إفريقيا

والتقى الفريقان من قبل في اثنتي عشرة مباراة خلال سبع مواجهات إفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في خمس مباريات، فوزان منهما على ملعب الوداد بالمغرب.. فيما فاز الوداد في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، سجل لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفًا في مرمى الوداد بينما استقبلت شباكه اثني عشر هدفًا.

بدأت مواجهات الفريقين في دوري أبطال إفريقيا عام 2011، عندما التقى الفريقان في دور المجموعات، حيث تعادل الأهلي والوداد بالقاهرة بنتيجة 3-3، وسجل للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك دا سيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وأحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2016، تعادل الفريقان في الإسكندرية بدون أهداف، وفي الرباط فاز الأهلي بهدف للا شيء أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2017، فاز الأهلي في الإسكندرية بهدفين للا شيء أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء بنفس النتيجة.

المواجهة الرابعة كانت في نهائي البطولة في نفس العام 2017، تعادل الفريقان في الإسكندرية بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف للا شيء وتوج بكأس البطولة.

المواجهة الخامسة كانت في الدور نصف النهائي من نسخة البطولة موسم 2019-2020، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين للا شيء سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي وتوج بكأس البطولة.

المواجهة السادسة كانت في نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وأقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء وفاز الوداد بنتيجة هدفين للا شيء وتوج بكأس البطولة.

المواجهة السابعة في الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022-2023، فاز الأهلي في لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي بنتيجة 2-1، أحرزهما بيرسي تاو ومحمود كهربا، والليلة يقام لقاء الإياب الحاسم في تحديد بطل دوري إفريقيا لهذا الموسم.