تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة الوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في إياب المباراة النهائية من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الوداد المغربي، في قمة مُثيرة ستُقام على ملعب "مركب محمد الخامس" بالدار البيضاء في المغرب، في إياب المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم الأحد الماضي، على استاد "القاهرة الدولي"، قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

حكم مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

من المنتظر أن يتولى الحكم الإثيوبي "باملاك تيسيما"، إدارة مباراة الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى الفوز أو التعادل بأى نتيجة لحسم تتويجه باللقب الإفريقي بشكل رسمي.

أما في حال الهزيمة بفارق هدف دون أن يسجل الأهلي، كفيلة بضياع لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا من المارد الأحمر.

ويُعد هذا النهائي الثاني على التوالي الذي يجمع بين ناديي الأهلي والوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد نسخة العام الماضي التي حسمها الوداد لصالحه بالفوز 2-0 على نفس الملعب.

بينما تُعد مباراة الإياب النهائي الثالث على التوالي لفريق الأهلي في دوري الأبطال على استاد محمد الخامس، حيث كانت الأولى في الموسم قبل الماضي، وانتهت بتتويج الأهلي باللقب العاشر على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فيما خسر في النسخة الماضية أمام الوداد.