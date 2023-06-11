الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 11-6-2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا على محركات البحث على "جوجل" خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتباطه بأسعار بعض السلع المحلية في الأسواق، حيث يرتبط عادة سعر الدولار لعدة أسباب وهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتضخم وآليات العرض والطلب، لذلك يستعرض الدستور آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاحد 11 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد

ننشر خلال التقرير التالي، آخر تحديث لسعر صرف الدولار اليوم الأحد 11 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

سعر الدولار اليوم الأحد 11 يونيو شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري     

سجل سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 11 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 11 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 11 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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