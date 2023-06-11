الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية، خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر تداولا وانتشارا في السوق المصرية خاصة للمقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية لرصد آخر تطورات المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 24 

بيع 2,651  جنيها 
شراء 2,663 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,430 جنيها 
شراء 2,441 جنيها


سعر الذهب عيار 21 

بيع 2,320 جنيها 
شراء 2,330 جنيها

 

سعر الذهب عيار 18 

بيع 1,989 جنيها 
شراء 1,997 جنيها

 

سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,547  جنيها 
شراء 1,553 جنيها


سعر جرام الذهب عيار 12 
بيع 1,326 جنيها 
شراء 1,331 جنيها

سعر الأونصة
بيع 82,459 جنيها 
شراء 82,815 جنيها


سعر الجنيه الذهب 

بيع 18,560 جنيها 
شراء 18,640 جنيها


سعر الكيلو
بيع 2,651,429 جنيها 
شراء 2,662,857 جنيها

 

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بـ10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة


سعر الذهب في معاملات امس السبت


عيار 24 
2674 جنيها للبيع
 2662 جنيها للشراء


عيار 21
2340 جنيها للبيع
2330 جنيها للشراء


عيار 18 
2005 جنيهات للبيع
1997 جنيها للشراء


سجل عيار 14 1560 جنيها


سعر الجنيه الذهب  18720 جنيها.

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استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية

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