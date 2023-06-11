سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية، خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر تداولا وانتشارا في السوق المصرية خاصة للمقبلين على الزواج.

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية لرصد آخر تطورات المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 24

بيع 2,651 جنيها

شراء 2,663 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,430 جنيها

شراء 2,441 جنيها



سعر الذهب عيار 21

بيع 2,320 جنيها

شراء 2,330 جنيها

سعر الذهب عيار 18

بيع 1,989 جنيها

شراء 1,997 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,547 جنيها

شراء 1,553 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,326 جنيها

شراء 1,331 جنيها

سعر الأونصة

بيع 82,459 جنيها

شراء 82,815 جنيها



سعر الجنيه الذهب

بيع 18,560 جنيها

شراء 18,640 جنيها



سعر الكيلو

بيع 2,651,429 جنيها

شراء 2,662,857 جنيها



سعر الذهب في معاملات امس السبت



عيار 24

2674 جنيها للبيع

2662 جنيها للشراء



عيار 21

2340 جنيها للبيع

2330 جنيها للشراء



عيار 18

2005 جنيهات للبيع

1997 جنيها للشراء



سجل عيار 14 1560 جنيها



سعر الجنيه الذهب 18720 جنيها.