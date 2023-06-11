سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية، خاصة عيار 21 الذي يمثل الأكثر تداولا وانتشارا في السوق المصرية خاصة للمقبلين على الزواج.
سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية
ننشر في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في مصر دون مصنعية لرصد آخر تطورات المعدن الأصفر.
سعر الذهب عيار 24
بيع 2,651 جنيها
شراء 2,663 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,430 جنيها
شراء 2,441 جنيها
سعر الذهب عيار 21
بيع 2,320 جنيها
شراء 2,330 جنيها
سعر الذهب عيار 18
بيع 1,989 جنيها
شراء 1,997 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,547 جنيها
شراء 1,553 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,326 جنيها
شراء 1,331 جنيها
سعر الأونصة
بيع 82,459 جنيها
شراء 82,815 جنيها
سعر الجنيه الذهب
بيع 18,560 جنيها
شراء 18,640 جنيها
سعر الكيلو
بيع 2,651,429 جنيها
شراء 2,662,857 جنيها
سعر الذهب في معاملات امس السبت
عيار 24
2674 جنيها للبيع
2662 جنيها للشراء
عيار 21
2340 جنيها للبيع
2330 جنيها للشراء
عيار 18
2005 جنيهات للبيع
1997 جنيها للشراء
سجل عيار 14 1560 جنيها
سعر الجنيه الذهب 18720 جنيها.